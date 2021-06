Il Papa scrive al gesuita Usa pro lgbt | grazie per il tuo lavoro

(Di lunedì 28 giugno 2021)Francesco ha scritto una lettera di ringraziamento a padre James Martin,statunitense impegnato nella pastorale delle persone+, ringraziandolo per per il suo "zelo pastorale" e per ...

Advertising

HuffPostItalia : Il papa scrive una lettera di sostegno a padre James Martin, difensore dei diritti Lgbt - MediasetTgcom24 : Papa Francesco scrive al prete della comunità Lgbt: 'Dio è Padre di tutti' #papa - Radio1Rai : #Papa #Francesco scrive al gesuita americano James #Martin impegnato nell’accoglienza dei credenti omosessuali: “Di… - Marilen97832318 : RT @GiovaValentini: Il Papa scrive al gesuita che accoglie i gay: “Dio è padre di tutti”. Parole sante! In materia di omosessualità, forse… - NPaguni : RT @GiovaValentini: Il Papa scrive al gesuita che accoglie i gay: “Dio è padre di tutti”. Parole sante! In materia di omosessualità, forse… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa scrive

Illa lettera in risposta ad una missiva di padre Martin. A settembre del 2019 Francesco aveva ufficialmente ricevuto padre James Martin nella biblioteca del Palazzo apostolico. Il ...Dio ama tutti", ha detto oggiFrancesco, senza far riferimento ai Gay Pride di questi giorni ... Un caso che "lascia senza parole, solo tantissimo dolore",su Twitter il candidato sindaco ...Dio "si avvicina con amore ad ognuno dei suoi figli, a tutti e ad ognuno di loro. Il suo cuore è aperto a tutti e a ciascuno. Lui è Padre". Vatican news ha riportato la notizia di papa Francesco che h ...Tu sei un sacerdote per tutti e tutte, come Dio è Padre di tutti e tutte. Francesco ringrazia padre Martin per il suo zelo pastorale e per la sua 'capacità di essere vicino alle persone con quella vic ...