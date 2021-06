Il Papa riceve Blinken, svolta dopo Trump ma resta il nodo Cina (Di lunedì 28 giugno 2021) Appassionato nel tentare di dimostrare la perfetta continuità tra un'epoca e l'altra, anche il Vaticano questa volta non ha potuto che ammettere l'evidente discontinuità tra Mike Pompeo, Segretario di Stato all'epoca di Donad Trump snobbato dal Papa quando venne a Roma a settembre del 2020, e Antony Blinken, il nuovo ministro degli Esteri degli Stati Uniti, ufficialmente ricevuto da Francesco questa mattina nel Palazzo apostolico vaticano. Tanto i rapporti tra Trump e il Pontefice argentino erano palesemente improntati alla reciproca diffidenza, quanto l'arrivo di Joe Biden alla Casa Bianca ha rasserenato gli animi. Senza ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 28 giugno 2021) Appassionato nel tentare di dimostrare la perfetta continuità tra un'epoca e l'altra, anche il Vaticano questa volta non ha potuto che ammettere l'evidente discontinuità tra Mike Pompeo, Segretario di Stato all'epoca di Donadsnobbato dalquando venne a Roma a settembre del 2020, e Antony, il nuovo ministro degli Esteri degli Stati Uniti, ufficialmente ricevuto da Francesco questa mattina nel Palazzo apostolico vaticano. Tanto i rapporti trae il Pontefice argentino erano palesemente improntati alla reciproca diffidenza, quanto l'arrivo di Joe Biden alla Casa Bianca ha rasserenato gli animi. Senza ...

vaticannews_it : #28giugno #PapaFrancesco riceve una rappresentanza del @EcuPatriarch per il tradizionale scambio di delegazione per… - imusumarra : Francesco riceve Blinken, affetto e attenzione al popolo degli Stati Uniti - Vatican News - LorisCavallett1 : RT @_Nico_Piro_: 50anni di @CaritasItaliana @Pontifex_it riceve volontari 'La via degli ultimi perchè è da loro che si parte e se non si… - Newsinunclick : Il Papa agli ortodossi: abbattiamo i vecchi pregiudizi e superiamo rivalità dannose - SalvoCernuzio : #PapaFrancesco riceve una rappresentanza del @EcuPatriarch , alla vigilia della solennità dei Santi Pietro e Paolo.… -