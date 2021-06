Il nuovo secolo sarà cinese? (Di lunedì 28 giugno 2021) Il Partito comunista cinese – il più vecchio partito comunista al mondo ancora al potere – festeggerà il suo centesimo anniversario il primo luglio. Dubito che Sua Maestà la Regina manderà il suo tradizionale messaggio di auguri, ma forse il Vaticano lo farà”. Chris Patten, l’ultimo governatore britannico a Hong Kong, ripercorre la storia del comunismo cinese nel suo lungo articolo sul Tablet, un’importante rivista cattolica inglese. Secondo il politico conservatore, il vero momento di svolta ha coinciso con la riabilitazione e la leadership di Deng Xiaoping dal 1978. L’apertura della Cina al resto del mondo – o forse, precisa Patten, sarebbe più accurato ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 28 giugno 2021) Il Partito comunista– il più vecchio partito comunista al mondo ancora al potere – festeggerà il suo centesimo anniversario il primo luglio. Dubito che Sua Maestà la Regina manderà il suo tradizionale messaggio di auguri, ma forse il Vaticano lo farà”. Chris Patten, l’ultimo governatore britannico a Hong Kong, ripercorre la storia del comunismonel suo lungo articolo sul Tablet, un’importante rivista cattolica inglese. Secondo il politico conservatore, il vero momento di svolta ha coinciso con la riabilitazione e la leadership di Deng Xiaoping dal 1978. L’apertura della Cina al resto del mondo – o forse, precisa Patten, sarebbe più accurato ...

