Il "no" alla cessione che rischia di complicare il mercato della Juventus (Di lunedì 28 giugno 2021) Ramsey dirà "no" a qualsiasi cessione. Vuole restare alla Juventus e rilanciarsi con il nuovo allenatore Allegri. Aaron Ramsey si impunta e dirà "no" a qualsiasi cessione. Il suo desiderio è quello di restare ancora alla Juventus. Nelle scorse ore si era parlato di un possibile ritorno in Premier League, con l'Arsenal pronto a riabbracciarlo, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

