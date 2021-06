Il museo a misura di Instagram, ad Amsterdam (Di lunedì 28 giugno 2021) Colori pastello, atmosfere fiabesche e tanti spot per scattare un selfie perfetto. Se amate Instagram, allora Wondr è una meta dove prima o poi dovrete approdare. Ad Amsterdam, il museo offre esperienze e spazi ideali per scattare immagini a prova di social. Aperto poco prima dell’inizio della pandemia, Wondr da giugno ha anche inaugurato una nuova sezione: il Pink Beach Bar. L’idea di realizzare una spiaggia stile tropicale ad Amsterdam è venuta alla fondatrice Sarah Mendes: lo spazio in questione si trova a pochi passi dalla stazione principale della capitale ed è una terrazza di circa 300 metri quadrati. Perdersi fra le ... Leggi su wired (Di lunedì 28 giugno 2021) Colori pastello, atmosfere fiabesche e tanti spot per scattare un selfie perfetto. Se amate, allora Wondr è una meta dove prima o poi dovrete approdare. Ad, iloffre esperienze e spazi ideali per scattare immagini a prova di social. Aperto poco prima dell’inizio della pandemia, Wondr da giugno ha anche inaugurato una nuova sezione: il Pink Beach Bar. L’idea di realizzare una spiaggia stile tropicale adè venuta alla fondatrice Sarah Mendes: lo spazio in questione si trova a pochi passi dalla stazione principale della capitale ed è una terrazza di circa 300 metri quadrati. Perdersi fra le ...

