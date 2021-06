Il mostro di Loch Ness esce allo scoperto? Ecco cosa succede nel lago di Nessie

(Di lunedì 28 giugno 2021) Il mistero deldipotrebbe finalmente essere risolto. Secondo gli esperti, infatti, il livello dell’acqua nelscozzese si trova in questo momento al livello più basso di sempre, ed è pertanto possibile fare una ricerca dettagliata. Nel corso degli anni ci sono stati tanti presunti avvistamenti diie (la creatura viene soprannominata così, ndr). La sua “casa” è appunto ildi, vicino a Inver, in Scozia: solo nel 2021 sono stati registrati già sette “avvistamenti” ufficiali (13 in ...

Advertising

PieEnne : RT @levii________: @PieEnne @Pirichello Il mostro di loch ness in confronto a questo è normale - levii________ : @PieEnne @Pirichello Il mostro di loch ness in confronto a questo è normale - Inviaggiatore : @Paolashap C’è il mostro di Loch Ness che emerge dalle acque? - PsichiatraT : @lucat1674 @DiReddito A mio avviso c'è anche un coinvolgimento del mostro di LOCH-NESS. - Vince76Official : AVVISTAMENTO MOSTRO LOCH NESS (NESSIE) -

Ultime Notizie dalla rete : mostro Loch

Periodico Italiano

La leggenda deldi Osoppo. Secondo la leggenda, anticamente in Friuli, specificatamente ad Osoppo, c'era un grande lago che era abitato da un terribile. Si trattava di un malvagio drago . A scacciarlo fu un monaco eremita che con le sue preghiere fece fuggire ilche precipitò in un anfratto provocando la nascita del Passo della Tobina , ...... e mordono chi li disprezza - Accadde oggi 1933 in Inghilterra John Mackay afferma di avere avvistato unnel lago diNess 1972 l'isola di Ceylon diventa la repubblica dello Sri Lanka 1990 ...Il mistero del mostro di Loch Ness potrebbe finalmente essere risolto perché, secondo gli esperti, quando il livello dell’acqua nel lago scozzese è sceso al livello più basso di sempre. Nel corso degl ...Gustave è sicuramente una celebrità in Africa, dove è tristemente conosciuto per aver ucciso più di 300 persone.