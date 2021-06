Il Mostro di Firenze | Antonio Banderas protagonista della serie sul caso del serial killer

(Di lunedì 28 giugno 2021) Ildeldisarà raccontato in unatelevisiva che vedrà: l'attore spagnolo vestirà i panni del giornalista Mario Spezi, autore di Dolci colline di sangue. I delitti deldisaranno raccontati in una nuovatv che vedrà. L'attore interpreterà il giornalista Mario Spezi in quello che sarà un adattamento di Dolci colline di sangue, il libro scritto da Spezi a quattro mani con ...

I delitti deldisaranno raccontati in una nuova serie tv che vedrà protagonista Antonio Banderas . L'attore interpreterà il giornalista Mario Spezi in quello che sarà un adattamento di Dolci colline ...Svezzato a pane e rugby ispirandosi ad unsacro del ruolo del calibro di David Pocock, ... Lorenzo Pani - 04.07.2002 - 190 cm x 92 kg - Estremo e ala Toscano nato a, Pani sa muoversi ...Il caso del Mostro di Firenze sarà raccontato in una serie televisiva che vedrà protagonista Antonio Banderas: l'attore spagnolo vestirà i panni del giornalista Mario Spezi, autore di Dolci colline di ...Antonio Banderas sarà il protagonista di The Monster of Florence, una mini-serie in lavorazione presso Studiocanal.