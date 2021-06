Il Green pass scaricato da 13,7 milioni di persone. Il Governo valuta nuove regole per il rilascio. Sileri: “Forse sarà necessario rimodularlo” (Di lunedì 28 giugno 2021) “A questa mattina 13 milioni e settecentomila persone hanno già scaricato il Green pass ed io penso che questo sia già un fatto molto positivo, segnala che c’è una grande attenzione e questo meccanismo che abbiamo costruito anche a livello europeo sta funzionando”. È quanto ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza. “È chiaro che tutte le altre valutazioni verranno fatte passo dopo passo” ha aggiunto il ministro rispondendo a chi gli chiedeva se con gli effetti della variante Delta cambieranno le modalità per accedere al rilascio ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 28 giugno 2021) “A questa mattina 13e settecentomilahanno giàiled io penso che questo sia già un fatto molto positivo, segnala che c’è una grande attenzione e questo meccanismo che abbiamo costruito anche a livello europeo sta funzionando”. È quanto ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza. “È chiaro che tutte le altrezioni verranno fatteo dopoo” ha aggiunto il ministro rispondendo a chi gli chiedeva se con gli effetti della variante Delta cambieranno le modalità per accedere al...

Advertising

SimoneCosimi : Ma cosa diavolo vuol dire “in vacanza con due dosi” se 1) il green pass me lo dai pure col tampone e 2) il 50% non… - Agenzia_Ansa : 'E' verosimile che la variante Delta ci costringerà a rimodulare il Green pass, rilasciandolo dopo la seconda dose… - FontanaPres : Con i protocolli per la sicurezza, le vaccinazioni e il Green Pass la Lombardia e l'Italia sono mete turistiche ecc… - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: Sileri: “Green pass dopo prima dose? Non è stato un errore. Ma con variante Delta verosimile rimodulazione, con rilasc… - ITmanagerSlife : Mi è arrivato il certificato Covid digitale, ossia il “green pass” svizzero: come funziona -