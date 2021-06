Il gender arriva anche sugli aerei: ecco le «pilotesse» (Di lunedì 28 giugno 2021) L'ondata gender-neutral colpisce anche l'aviazione. Eppure se c'era un comparto nel quale donne e uomini erano finora stati equiparati senza scandali eclatanti, con comandanti, piloti, assistenti di volo, tecnici e ingegneri donne, era proprio quello aerospaziale. Pochi forse ricordano che dietro i successi dei fratelli Wright ci fu il grande lavoro della sorella Swes, e molti pare abbiano dimenticato che il futurismo e l'emancipazione femminile andarono a braccetto, con le donne grandi protagoniste delle imprese aviatorie fin dagli albori del volo. Tutti ricordano la trasvolatrice americana Amelia Earhart, meno forse l'italiana Carina Massone Negrone ... Leggi su panorama (Di lunedì 28 giugno 2021) L'ondata-neutral colpiscel'aviazione. Eppure se c'era un comparto nel quale donne e uomini erano finora stati equiparati senza scandali eclatanti, con comandanti, piloti, assistenti di volo, tecnici e ingegneri donne, era proprio quello aerospaziale. Pochi forse ricordano che dietro i successi dei fratelli Wright ci fu il grande lavoro della sorella Swes, e molti pare abbiano dimenticato che il futurismo e l'emancipazione femminile andarono a braccetto, con le donne grandi protagoniste delle imprese aviatorie fin dagli albori del volo. Tutti ricordano la trasvolatrice americana Amelia Earhart, meno forse l'italiana Carina Massone Negrone ...

