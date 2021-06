Il Foglio, Pastore su Insigne: "Per Mancini è indispensabile perché non ha alternative credibili" (Di lunedì 28 giugno 2021) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giuseppe Pastore, giornalista de Il Foglio: “Le critiche a Insigne? A 30 anni mi aspetterei la definitiva consacrazione che non ancora è arrivata. Non è mai entrato nella classifica del Pallone d’Oro, mi auguro che ci riesca attraverso questo Europeo. La sua partita contro l’Austria? Ha fatto sicuramente meglio di Berardi, ma non gli darei più di una sufficienza risicata. È partito male, eccedendo nella ricerca del tiro a giro, ma poi è cresciuto, risultando tra i migliori in campo nei tempi supplementari. È indispensabile per ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 28 giugno 2021) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giuseppe, giornalista de Il: “Le critiche a? A 30 anni mi aspetterei la definitiva consacrazione che non ancora è arrivata. Non è mai entrato nella classifica del Pallone d’Oro, mi auguro che ci riesca attraverso questo Europeo. La sua partita contro l’Austria? Ha fatto sicuramente meglio di Berardi, ma non gli darei più di una sufficienza risicata. È partito male, eccedendo nella ricerca del tiro a giro, ma poi è cresciuto, risultando tra i migliori in campo nei tempi supplementari. Èper ...

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: IL FOGLIO - Pastore: 'Insigne non è mai entrato nella classifica del Pallone d’Oro, mi auguro che ci riesca attraverso… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL FOGLIO - Pastore: 'Insigne non è mai entrato nella classifica del Pallone d’Oro, mi auguro che ci riesca attraverso… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL FOGLIO - Pastore: 'Insigne non è mai entrato nella classifica del Pallone d’Oro, mi auguro che ci riesca attraverso… - napolimagazine : IL FOGLIO - Pastore: 'Insigne non è mai entrato nella classifica del Pallone d’Oro, mi auguro che ci riesca attrave… -