Il film su Ibrahimovic | ecco il trailer di “I am Zlatan”

Il film su Ibrahimovic uscirà finalmente nelle sale di tutto il mondo. Zlatan infatti sui propri canali social ha pubblicato il video promozionale ufficiale della sua vita, "I am Zlatan", suscitando tanta attesa tra i suoi fan. Il film su Ibrahimovic si intitola "I am Zlatan", la storia di una leggenda L'attaccante del Milan e della nazionale svedese ha condiviso sul proprio profilo Twitter il trailer del suo film autobiografico, che sarà in tutti i cinema dal 10 settembre 2021. "La storia di un'icona vivente", è la frase che ...

