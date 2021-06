«Il Cristo lgbt? Meglio del crocifisso di Salvini»: la Lucarelli ne spara un’altra delle sue (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu – Una volta insinuò che Miss Lazio fosse una trans (con tanto di condanna al risarcimento), ma ora l’irreprensibile Selvaggia Lucarelli è una verace sostenitrice dei diritti lgbt, incluso quello di travestirsi da Cristo e offendere la religione cattolica. Tutto nasce dai recenti Gay Pride, che anche quest’anno non hanno mancato di scatenare accese polemiche. A far parecchio discutere è stata, in particolare, la presenza di un Cristo lgbt alla testa del corteo. Ci fosse stato un Maometto arcobaleno, probabilmente i «gai» manifestanti avrebbero passato un brutto quarto d’ora, ma questa è ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu – Una volta insinuò che Miss Lazio fosse una trans (con tanto di condanna al risarcimento), ma ora l’irreprensibile Selvaggiaè una verace sostenitrice dei diritti, incluso quello di travestirsi dae offendere la religione cattolica. Tutto nasce dai recenti Gay Pride, che anche quest’anno non hanno mancato di scatenare accese polemiche. A far parecchio discutere è stata, in particolare, la presenza di unalla testa del corteo. Ci fosse stato un Maometto arcobaleno, probabilmente i «gai» manifestanti avrebbero passato un brutto quarto d’ora, ma questa è ...

