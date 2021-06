Il Consiglio Ue ha adottato la legge europea sul Clima (Di lunedì 28 giugno 2021) (Teleborsa) – Il Consiglio Ue ha adottato oggi la sua posizione in prima lettura sulla legge europea sul Clima. È stato istituito così nella legislazione l’obiettivo di neutralità Climatica all’interno dell’Unione europea entro il 2050. L’adozione da parte del Consiglio segue l’accordo politico raggiunto con il Parlamento europeo il 21 aprile che ha già adottato la sua posizione in prima lettura il 24 giugno. Oltre all’obiettivo della neutralità Climatica, e a un obiettivo ambizioso per l’Unione di adoperarsi per ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 28 giugno 2021) (Teleborsa) – IlUe haoggi la sua posizione in prima lettura sullasul. È stato istituito così nella legislazione l’obiettivo di neutralitàtica all’interno dell’Unioneentro il 2050. L’adozione da parte delsegue l’accordo politico raggiunto con il Parlamento europeo il 21 aprile che ha giàla sua posizione in prima lettura il 24 giugno. Oltre all’obiettivo della neutralitàtica, e a un obiettivo ambizioso per l’Unione di adoperarsi per ...

Ultime Notizie dalla rete : Consiglio adottato Clima, Consiglio Ue vara la legge sulle emissioni Il Consiglio della Ue ha adottato la sua posizione in prima lettura sulla legge sul clima , terminando la procedura di adozione della norma che fissa l'obbligo per l'Unione di raggiungere la neutralità ...

Ue: Consiglio approva la legge sul clima Bruxelles, 28 giu 12:24 - Il Consiglio dell'Unione europea oggi ha adottato una posizione in prima lettura sulla normativa europea sul clima, concludendo così la...

Il Consiglio Ue ha adottato la legge europea sul Clima Borsa Italiana Il Consiglio Ue ha adottato la legge europea sul Clima (Teleborsa) – Il Consiglio Ue ha adottato oggi la sua posizione in prima lettura sulla legge europea sul Clima. È stato istituito così nella legislazione l’obiettivo di neutralità ...

