Il complotto sul logo arcobaleno della Lega Serie A che sembra un simbolo massonico (Di lunedì 28 giugno 2021) Ha senza dubbio fatto discutere l’iniziativa della Lega Serie A che, nei giorni scorsi – inseguendo tutti gli altri profili dei massimi campionati europei – ha aggiunto una bandiera arcobaleno dietro all’ultima versione dello stemma che identifica il massimo campionato di calcio in Italia. Qualcuno ha parlato di azione tardiva, rispetto alle polemiche che hanno contraddistinto le partite degli Europei a Budapest, nell’Ungheria di Viktor Orban che più volte ha dimostrato un vero e proprio spregio dei diritti LGBT. In ogni caso, il logo della Serie A è stato modificato, con ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 28 giugno 2021) Ha senza dubbio fatto discutere l’iniziativaA che, nei giorni scorsi – inseguendo tutti gli altri profili dei massimi campionati europei – ha aggiunto una bandieradietro all’ultima versione dello stemma che identifica il massimo campionato di calcio in Italia. Qualcuno ha parlato di azione tardiva, rispetto alle polemiche che hanno contraddistinto le partite degli Europei a Budapest, nell’Ungheria di Viktor Orban che più volte ha dimostrato un vero e proprio spregio dei diritti LGBT. In ogni caso, ilA è stato modificato, con ...

