Il commissario Montalbano, in arrivo due nuovi episodi (Di lunedì 28 giugno 2021) Il commissario Montalbano tornerà su Rai1 con altri due episodi, tra cui quello dedicato a Riccardino: ad annunciarlo è stato Angelo Russo, interprete dell'agente Catarella. Non è finita per Il commissario Montalbano: all'orizzonte ci sarebbero due nuovi episodi, in arrivo su Rai1, per i celebri personaggi nati dalla penna di Andrea Camilleri. E così, nonostante a febbraio le parole di Luca Zingaretti erano sembrate la pietra tombale sul destino televisivo del commissario di Vigata, oggi è qualcun altro dei suoi storici colleghi a dare ...

