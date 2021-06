Il Commissario Montalbano: che sorpresa, in arrivo due nuovi episodi (Di lunedì 28 giugno 2021) Meno di una settimana dopo la presentazione dei palinsesti Rai 2021/2022, orfani dopo vent'anni delle nuove puntate de Il Commissario Montalbano, ecco il colpo di scena: Luca Zingaretti & co. dovrebbero tornare sul set nel 2022 per girare due nuove puntate dell'iconica serie di Rai1. Per la verità, la conferma ufficiale da parte di Rai Fiction e della Palomar, la casa di produzione di Carlo Degli Espositi, ancora non c'è ma a scatenare le indiscrezioni è una fonte autorevole, Angelo Russo, l'interprete del mitologico Catarella: in un'intervista, l'attore siciliano si è infatti lasciato scappare alcune inaspettate novità sul futuro della serie tratta ... Leggi su panorama (Di lunedì 28 giugno 2021) Meno di una settimana dopo la presentazione dei palinsesti Rai 2021/2022, orfani dopo vent'anni delle nuove puntate de Il, ecco il colpo di scena: Luca Zingaretti & co. dovrebbero tornare sul set nel 2022 per girare due nuove puntate dell'iconica serie di Rai1. Per la verità, la conferma ufficiale da parte di Rai Fiction e della Palomar, la casa di produzione di Carlo Degli Espositi, ancora non c'è ma a scatenare le indiscrezioni è una fonte autorevole, Angelo Russo, l'interprete del mitologico Catarella: in un'intervista, l'attore siciliano si è infatti lasciato scappare alcune inaspettate novità sul futuro della serie tratta ...

