Il Commissario Montalbano: annuncio importante sul futuro della fiction (Di lunedì 28 giugno 2021) Televisione La nota fiction di Rai Uno tornerà in onda con nuovi episodi Pubblicato su 28 Giugno 2021 Montalbano is back. Il Commissario più famoso d’Italia, partorito dalla brillante e saggia penna di Andrea Camilleri, tornerà in tv. Lo rende noto il sito specializzato in retroscena del piccolo schermo Davide Maggio che ha fatto sapere che la fiction vedrà due puntate inedite. Dunque, buonissime notizie per i numerosissimi fan delle vicende del Commissario che temevano che la saga potesse essersi definitivamente conclusa con il seguitissimo episodio “Il metodo Catalanotti” (9 milioni ... Leggi su cityroma (Di lunedì 28 giugno 2021) Televisione La notadi Rai Uno tornerà in onda con nuovi episodi Pubblicato su 28 Giugno 2021is back. Ilpiù famoso d’Italia, partorito dalla brillante e saggia penna di Andrea Camilleri, tornerà in tv. Lo rende noto il sito specializzato in retroscena del piccolo schermo Davide Maggio che ha fatto sapere che lavedrà due puntate inedite. Dunque, buonissime notizie per i numerosissimi fan delle vicende delche temevano che la saga potesse essersi definitivamente conclusa con il seguitissimo episodio “Il metodo Catalanotti” (9 milioni ...

