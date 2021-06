Il Collegio 6, quando inizia la nuova stagione e in che anno è ambientato: le ultime anticipazioni (Di lunedì 28 giugno 2021) Torna con la sesta stagione Il Collegio, il docu-realty di Rai 2 tra i più seguiti dai giovani: un format che senza rivali ha trovato il suo spazio e il suo pubblico nella televisione italiana. Grazie alle anticipazioni dei palinsesti Rai Autunnali abbiamo finalmente la certezza: ci sarà una nuova edizione del Collegio “di un’altra epoca”. Il Collegio 6: ecco in che anno e dove sarà ambientato Il Collegio 6 andrà in onda nell’autunno del 2021: questa volta ci regalerà un viaggio nel tempo rispetto all’ambientazione anni ’90 dell’ultima ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 giugno 2021) Torna con la sestaIl, il docu-realty di Rai 2 tra i più seguiti dai giovani: un format che senza rivali ha trovato il suo spazio e il suo pubblico nella televisione italiana. Grazie alledei palinsesti Rai Autunnali abbiamo finalmente la certezza: ci sarà unaedizione del“di un’altra epoca”. Il6: ecco in chee dove saràIl6 andrà in onda nell’autunno del 2021: questa volta ci regalerà un viaggio nel tempo rispetto all’ambientazione anni ’90 dell’ultima ...

