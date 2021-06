Il caso del premier del Lussemburgo positivo al Covid illustra la corsa nell' Ue tra vaccini e varianti

(Di lunedì 28 giugno 2021) La pandemia non è finita e a ricordarlo a tutti i leader dell'Unione europea è stata la notizia che il primo ministro del, Xavier Bettel, ieri è risultatoal-19. Problema per i 27 capi di stato e di governo: Bettel aveva partecipato al Consiglio europeo di giovedì e venerdì. "Siamo stati informati che ildelXavier Bettel è stato testatoal-19 dopo aver sperimentato sintomi leggeri questa mattina", ha scritto ieri su Twitter il portavoce del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Tutti i leader ...

... per la maglia da titolare a completamentoreparto. In attacco poi si faranno avanti dal primo minuto Moreno, Morata e Sarabia : Ferran Torres, Traorè e Oyarzabal sei faranno trovare nel...
Xavier Bettel aveva partecipato al Consiglio europeo di giovedì e venerdì, dove Merkel aveva richiamato gli altri capi di stato e di governo sul pericolo della variante Delta. La campagna di somminist ...