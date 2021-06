Il Canada chiede conto al Papa per la strage dei bambini indigeni (Di lunedì 28 giugno 2021) Nelle terre delle Prime nazioni, in Canada, quasi ogni giorno le comunità indigene si ritrovano per piangere e ricordare le migliaia di bambini inghiottiti nel buco nero delle scuole residenziali, in larga parte gestite dalla Chiesa cattolica. Dopo i macabri ritrovamenti delle ultime settimane – i resti di quasi mille bambini scoperti in due ex istituti nelle province della British Columbia e del Saskatchewan – il “genocidio culturale” denunciato nel 2015 dalla Commissione per la Verità e la Riconciliazione è uscito dalla dimensione immateriale di documenti e rapporti per diventare un lutto collettivo fatto di dolore e rabbia. Dolore per ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 giugno 2021) Nelle terre delle Prime nazioni, in, quasi ogni giorno le comunità indigene si ritrovano per piangere e ricordare le migliaia diinghiottiti nel buco nero delle scuole residenziali, in larga parte gestite dalla Chiesa cattolica. Dopo i macabri ritrovamenti delle ultime settimane – i resti di quasi millescoperti in due ex istituti nelle province della British Columbia e del Saskatchewan – il “genocidio culturale” denunciato nel 2015 dalla Commissione per la Verità e la Riconciliazione è uscito dalla dimensione immateriale di documenti e rapporti per diventare un lutto collettivo fatto di dolore e rabbia. Dolore per ...

Sono ormai quasi mille i corpi seppelliti senza nome nei pressi di due scuole cattoliche in Canada Dalle ultime scoperte è emersa la crudeltà del sistema scolastico residenziale in Canada, ma anche in altri paesi. Save the Children chiede che tutti i bambini siano protetti da abusi, abbandono e ...

Canada, incendiate altre due chiese cattoliche dopo la scoperta dei resti di bambini nativi

Dalle ultime scoperte è emersa la crudeltà del sistema scolastico residenziale in Canada, ma anche in altri paesi. Save the Children chiede che tutti i bambini siano protetti da abusi, abbandono e ...
Ritrovati i resti di quasi mille bambini in ex scuole gestite dalla Chiesa, 6mila mancano all'appello. Trudeau a Bergoglio: opportuno chiedere scusa sul suolo canadese ...