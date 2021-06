Il benessere nelle province: Bergamo 12esima per bambini, 64esima per anziani (Di lunedì 28 giugno 2021) Il Sole 24 Ore propone lunedì 28 giugno una classifica emersa da un test del benessere per tre generazioni: bambini, giovani, anziani. Il test ha messo a confronto le 107 province: Cagliari è risultata la migliore e la più a misura di bambino, Ravenna il luogo più attraente per i giovani mentre Trento svetta per il benessere degli anziani. E Bergamo? Se se la cava sui più piccoli, veleggia a metà classifica per i giovani e gli anziani. Ecco la situazione nel dettaglio. bambini Bergamo 12esima con punti ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 28 giugno 2021) Il Sole 24 Ore propone lunedì 28 giugno una classifica emersa da un test delper tre generazioni:, giovani,. Il test ha messo a confronto le 107: Cagliari è risultata la migliore e la più a misura di bambino, Ravenna il luogo più attraente per i giovani mentre Trento svetta per ildegli. E? Se se la cava sui più piccoli, veleggia a metà classifica per i giovani e gli. Ecco la situazione nel dettaglio.con punti ...

