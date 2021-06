Il Belgio è nei guai: due "batoste" prima dell'Italia (Di lunedì 28 giugno 2021) De Bruyne e Hazard rischiano di saltare la sfida Italia-Belgio. Il ct dei Diavoli Rossi preoccupato: "Non so se potranno esserci contro gli azzurri" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 28 giugno 2021) De Bruyne e Hazard rischiano di saltare la sfida-Belgio. Il ct dei Diavoli Rossi preoccupato: "Non so se potranno esserci contro gli azzurri"

Advertising

Agenzia_Ansa : #Euro2020 #BelgioPortogallo 1-0. E' il Belgio l'avversario degli Azzurri il 2 luglio nei quarti di finale a Monaco.… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: #Euro2020 #BelgioPortogallo 1-0. E' il Belgio l'avversario degli Azzurri il 2 luglio nei quarti… - ultimenews24 : Il Belgio batte il Portogallo 1-0 negli ottavi di finale di Euro 2020 e affronterà l'Italia nei quarti in programma… - 34_liss : RT @rtl1025: ?? “Quello tra #Italia e #Belgio è un incrocio atteso, in un torneo così arriva prima o poi il momento di affrontare uno forte.… - rtl1025 : ?? “Quello tra #Italia e #Belgio è un incrocio atteso, in un torneo così arriva prima o poi il momento di affrontare… -

Ultime Notizie dalla rete : Il Belgio è nei Giammarco Sicuro non conduce UnoMattina Estate, perché?/ Barbara Capponi da sola? ...conduzione in studio e alla sua prima volta nei ... Il giornalista si è connesso da casa a inizio ...parlare della prossima partita di Euro2020 tra Belgio ...

Il Belgio è nei guai: due "batoste" prima dell'Italia Il Belgio di Roberto Martinez ha avuto la meglio per ...affronteranno l'Italia di Roberto Mancini nei ... Il giocatore del City è stato costretto ad uscire ...

...conduzione in studio e alla sua prima volta...giornalista siconnesso da casa a inizio ...parlare della prossima partita di Euro2020 tra...di Roberto Martinez ha avuto la meglio per ...affronteranno l'Italia di Roberto Mancini...giocatore del Citystato costretto ad uscire ...