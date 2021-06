Ibrahimovic presenta | “I am Zlatan” Il trailer del film

(Di lunedì 28 giugno 2021)finisce sul grande schermo. Il giocatore del Milan ha condiviso su Twitter ildel suoautobiografico: “I am”, al cinema dal 10 settembre. Jakob Beckman e David Lagercrantz, gli autori con Jens Sjogren in veste di regista. Le riprese sono iniziate lo scorso ottobre ed oggi sono state pubblicate le prime immagini della pellicola. “La storia di un’icona vivente”, la frase che accompagna il video. Nel lungometraggio sarà raccontata la vita del campione svedese: dall’infanzia fino al successo da calciatore. I AM. THE MOVIE ...

