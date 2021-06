“I transgender sono disgustosi, non li capisco”: sostegno a Orban dal presidente della Repubblica Ceca (Di lunedì 28 giugno 2021) “Se affronti un’operazione per il cambio di sesso stai sostanzialmente commettendo un crimine autolesionista. E queste persone transgender sono davvero intrinsecamente disgustose per me”. E ancora: “Posso capire gay, lesbiche e così via. Ma sai chi non capisco per niente? I transgender”. Chi risponde così ai microfoni di Prima News Cnn è il presidente 76enne della Repubblica Ceca Miloš Zeman che, commentando la legge ungherese recentemente introdotta in Ungheria che vieta la promozione o la rappresentazione dell’omosessualità o il cambiamento di genere, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) “Se affronti un’operazione per il cambio di sesso stai sostanzialmente commettendo un crimine autolesionista. E queste personedavvero intrinsecamente disgustose per me”. E ancora: “Posso capire gay, lesbiche e così via. Ma sai chi nonper niente? I”. Chi risponde così ai microfoni di Prima News Cnn è il76enneMiloš Zeman che, commentando la legge ungherese recentemente introdotta in Ungheria che vieta la promozione o la rappresentazione dell’omosessualità o il cambiamento di genere, ...

HerrBraun_ : Questi altri qui se non si calmano sono i prossimi a poter togliere il disturbo e uscire dall’U? - LPincia : RT @Teresat73540673: Dove la Chiesa? Dove sono i sacerdoti, cardinali, vescovi e papa? Xché non hanno condannato questa caricatura di Gesù… - da_Budapest : XXI secolo. Il presidente della Repubblica ceco, Milos Zeman afferma di trovare disgustosi i transgender e difende… - patriziagatto3 : RT @Teresat73540673: Dove la Chiesa? Dove sono i sacerdoti, cardinali, vescovi e papa? Xché non hanno condannato questa caricatura di Gesù… - Teresat73540673 : Dove la Chiesa? Dove sono i sacerdoti, cardinali, vescovi e papa? Xché non hanno condannato questa caricatura di Ge… -