I sindacati in piazza chiedono la proroga del blocco dei licenziamenti | «Si rischiano ulteriori fratture sociali»

Manifestazioni a Torino, Firenze e Bari. La triplice: «In piazza perché abbiamo proposte per riformare e cambiare il Paese e stiamo rivendicando un coinvolgimento vero» Torino, Bari e Firenze: sono le tre piazze scelte da Cgil, Cisl e Uil contro la fine del blocco generalizzato dei licenziamenti dal primo luglio prossimo. L'obiettivo delle mobilitazioni promosse dai sindacati è conquistare la proroga della moratoria sui licenziamenti almeno fino al 31 ottobre, una riforma degli ammortizzatori sociali e nuove politiche

