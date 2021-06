I giornali danesi si sono alleati contro Google e Facebook (Di lunedì 28 giugno 2021) Vogliono farsi pagare i diritti d'autore dei propri articoli con un contratto collettivo, superando differenze e divisioni Leggi su ilpost (Di lunedì 28 giugno 2021) Vogliono farsi pagare i diritti d'autore dei propri articoli con un contratto collettivo, superando differenze e divisioni

