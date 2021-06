Advertising

NicolaPorro : Dopo #Iussoli e patrimoniale, il segretario del Pd ne spara un’altra sul Covid ?? - InnovazioneGov : ??Dal 24 giugno disponibile sul portale #ANPR il nuovo servizio “Rettifica dati”. ?I cittadini potranno chiedere di… - _elisa_salerno : RT @giuslavoristi: ?? Il Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento 190/2021 torna sul tema del controllo a distanza… - ilpost : I dati sul coronavirus in Italia di oggi, lunedì 28 giugno - VeneziePost : Secondo i dati dell'Osservatorio regionale sul mercato e politiche del #lavoro, la @regioneFVGit si è distinta per… -

Ultime Notizie dalla rete : dati sul

Come indicato sempre all'interno della pagina delle Domande Frequenti presentisito della app ... ribadendo l'invito a tutti i cittadini a utilizzare la massima cautela nella comunicazione dei...Qui la mappa aggiornata ogni sera e qui iin tempo reale del report "Vaccini anti Covid - 19"sito del governo. Qui tutti i bollettini del 2021, qui quelli del 2020. Qui le notizie della ...Sono 389 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +782, qui il bollettino ). I decessi odierni sono 28 (ieri sono stati 14). Meno contagi in 24 ore rispetto a ieri. Come ogni lunedì la c ...Il nuovo software open source, sviluppato dalla controllata 4Science, consentirà alla comunità scientifica di gestire con funzionalità avanzate la raccolta, la connessione e la diffusione dei dati di ...