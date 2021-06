Hysaj-Lazio, mercoledì ci sarà l'incontro decisivo per chiudere (Di martedì 29 giugno 2021) Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, ha annunciato ai microfoni di Sportitalia l'ormai imminente fumata bianca tra Hysaj, ex terzino del Napoli, e la Lazio. Pronto un quinquennale per il parametro zero albanese. "mercoledì ci sarà un incontro la Lazio per chiudere Hysaj. Contratto di 5 anni, con l'albanese che ritroverà Sarri". "Al punto l'incontro programmato per la scorsa settimana, e poi rinviato, si terrà mercoledì. Esiste già una base di intesa per il terzino albanese che tra qualche giorno si ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 29 giugno 2021) Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, ha annunciato ai microfoni di Sportitalia l'ormai imminente fumata bianca tra, ex terzino del Napoli, e la. Pronto un quinquennale per il parametro zero albanese. "ciunlaper. Contratto di 5 anni, con l'albanese che ritroverà Sarri". "Al punto l'programmato per la scorsa settimana, e poi rinviato, si terrà. Esiste già una base di intesa per il terzino albanese che tra qualche giorno si ...

Advertising

ManuBaio : #Lazio-#Hysaj bloccato. Si può chiudere in settimana. Pronti 3 anni + 1 di contratto @OfficialSSLazio @sscnapoli @SkySport - AlfredoPedulla : #Hysaj-#Lazio: fumata bianca in arrivo. Incontro già in settimana per chiudere - AlfredoPedulla : #Lazio: non solo #Hysaj. Pressing per #Brandt, perfetto da esterno offensivo. E per il centrocampo avanza #Basic in… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Lazio, mercoledì incontro per chiudere l’operazione Hysaj - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Lazio, mercoledì incontro per chiudere l’operazione Hysaj -