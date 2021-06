Hong Kong | polizia vieta marcia pro - democrazia primo luglio

(Di lunedì 28 giugno 2021) Ladihato per il secondo anno di fila la manifestazione pro -del, citando le restrizioni alle riunioni pubbliche per la pandemia del Covid - 19. ...

La polizia diha vietato per il secondo anno di fila la manifestazione pro - democrazia del primo luglio, citando le restrizioni alle riunioni pubbliche per la pandemia del Covid - 19. Secondo quanto ...passa di mano con un trascurabile - 0,07% alle 11.30 e scambia a 29.268,3 punti.Fermato Fung Wai-kong, ex editorialista e responsabile della pagina web in inglese del giornale pro-democrazia. È il settimo dipendente del tabloid arrestato negli ultimi 11 giorni. Associazion ...Si chiude ad Hong Kong la stagione della democrazia. Non ci saranno mai più elezioni libere come promesso nell’accordo del 2017 quando il ...