Hong Kong, la polizia arresta il giornalista Fung Wai-kong: è accusato di cospirazione (Di lunedì 28 giugno 2021) La polizia di Hong kong domenica sera ha arrestato un ex giornalista di Apple Daily, quotidiano già colpito da diversi sequestri. Si tratta dell’ennesimo tentativo della polizia di mettere a tacere numerose redazioni anti cinesi. Come hanno riportato il South China Morning Post e il Citizen News, la persona arrestata è Fung Wai-kong, un editore Leggi su periodicodaily (Di lunedì 28 giugno 2021) Ladidomenica sera hato un exdi Apple Daily, quotidiano già colpito da diversi sequestri. Si tratta dell’ennesimo tentativo delladi mettere a tacere numerose redazioni anti cinesi. Come hanno riportato il South China Morning Post e il Citizen News, la personata èWai-, un editore

Advertising

repubblica : Hong Kong, arrestato in aeroporto editorialista di Apple Daily: è il settimo - ilfoglio_it : Oggi sul Foglio abbiamo scelto di pubblicare l'ultima prima pagina dell'Apple Daily, l'ultimo giornale libero di Ho… - LucaBizzarri : Chissà se sia più grave che Pechino chiuda un giornale in dissenso e ne arresti i redattori o che da molti politici… - RadioRadicale : RT @RadioRadicale: Un altro giornalista di #AppleDaily arrestato ieri sera. L'accusa è 'collusione con forze straniere'. La situazione dif… - mire_mori : RT @claudio_2022: Cronisti in prigione e fondi bloccati. Così il regime cinese cancella i giornali. Alla fine Apple Daily, voce libera di H… -