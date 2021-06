Honda Prologue - La Suv elettrica sviluppata con GM arriverà nel 2024

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 28 giugno 2021) Laha confermato per ilil lancio sul mercato americano della: si tratta di un modello inedito, che avrà le sembianze di una Suv e sarà proposta esclusivamente con powertrain elettrico. Questa vettura costituirà il primo mattone di una strategia che porterà, entro il 2040, il marchio giapponese alla completa elettrificazione della gamma destinata al Nord America. La denominazione è stata scelta proprio per simboleggiare il primo di una serie di modelli di nuova concezione. Al momento non esistono immagini né anticipazioni di questa sport utility a emissioni zero. Il primo modello con tecnologia General Motors. ...