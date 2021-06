“Hanno chiesto di pubblicarlo”. Nicola Tanturli, i genitori lasciano un biglietto al bar: cosa c’è scritto (Di lunedì 28 giugno 2021) Ci vorrà ancora un po’ prima che Pina e Leonardi ritrovino la serenità familiare dopo il gran trambusto di questi giorni. I genitori di Nicola non sono stati ritenuti responsabili penalmente rilevanti e per loro non è scattato nessun provvedimento. La ricostruzione della vicenda fatta dalla mamma e dal papà del bambino è stata ritenuta veritiera. Il piccolo di due anni scomparso il 21 giugno dalla sua abitazione, una casa colonica raggiungibile solo una tortuosa strada sterrata, a 800 metri di altezza, è tornato a casa dopo aver trascorso la nottata all’ospedale pediatrico Mayer insieme alla mamma Giuseppina. “Un errore, abbiamo fatto un errore, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 giugno 2021) Ci vorrà ancora un po’ prima che Pina e Leonardi ritrovino la serenità familiare dopo il gran trambusto di questi giorni. Idinon sono stati ritenuti responsabili penalmente rilevanti e per loro non è scattato nessun provvedimento. La ricostruzione della vicenda fatta dalla mamma e dal papà del bambino è stata ritenuta veritiera. Il piccolo di due anni scomparso il 21 giugno dalla sua abitazione, una casa colonica raggiungibile solo una tortuosa strada sterrata, a 800 metri di altezza, è tornato a casa dopo aver trascorso la nottata all’ospedale pediatrico Mayer insieme alla mamma Giuseppina. “Un errore, abbiamo fatto un errore, ...

