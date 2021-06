Hakimi-PSG: è fatta per il passaggio del marocchino ai parigini (Di lunedì 28 giugno 2021) Il Paris Saint Germain sembra infermabile! Infatti il colosso francese è attivissimo sul mercato, con tante trattative che sono davvero vicine alla conclusione. Come annunciato già nelle scorse ora il matrimonio Hakimi-PSG è davvero cosa fatta, con gli ultimi dubbi che sembrano essere stati spazzati via. Sia il calciatore che la sua famiglia infatti sembrano aver detto di sì alla corte dei parigini, dopo un breve interessamento del Chelsea che però è stato troppo debole. A guadagnarci sono tutti; innanzitutto il calciatore che stratta un super contratto, poi il PSG che compra uno dei più forti esterni in circolazione e l’Inter che ottiene ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 28 giugno 2021) Il Paris Saint Germain sembra infermabile! Infatti il colosso francese è attivissimo sul mercato, con tante trattative che sono davvero vicine alla conclusione. Come annunciato già nelle scorse ora il matrimonio-PSG è davvero cosa, con gli ultimi dubbi che sembrano essere stati spazzati via. Sia il calciatore che la sua famiglia infatti sembrano aver detto di sì alla corte dei, dopo un breve interessamento del Chelsea che però è stato troppo debole. A guadagnarci sono tutti; innanzitutto il calciatore che stratta un super contratto, poi il PSG che compra uno dei più forti esterni in circolazione e l’Inter che ottiene ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, per #Hakimi al #PSG il guadagno potenziale è di 70 milioni - AlfredoPedulla : Avevamo sempre detto Hakimi pole #PSG e non #Chelsea. Avevamo aggiunto entro domenica: lavori in corso ?? per ?? - TuttoMercatoWeb : E' fatta per Hakimi al PSG: 68 milioni più bonus all'Inter, scambiati i documenti - Le_Mitch97 : RT @FavataMattia: #Hakimi in partenza con un volo da Ibiza direzione Parigi per svolgere le visite mediche e firmare il contratto con il #P… - RBerneyes : RT @FBiasin: #Inter - Per #Hakimi il #Psg pagherà poco più di 70 milioni, bonus compresi. - Per la sostituzione del marocchino, in mezzo… -