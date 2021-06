Hakimi al Psg, Bellerin in pole per sostituirlo: la situazione (Di lunedì 28 giugno 2021) Hakimi nelle prossime ore sarà ufficializzato dal PSG. Inter a caccia del sostituto: in ascesa le quotazioni di Bellerin Manca solo l’ufficialità per l’addio all’Inter di Achraf Hakimi. Nelle prossime ore il laterale marocchino volerà a Parigi per sostenere le visite mediche e firmare un contratto quinquennale da 10 milioni di euro con il Paris Saint-Germain. Nelle casse dei nerazzurri finiranno circa 70 milioni, bonus compresi, con il giocatore classe ’98 che lascerà dopo una sola stagione Milano. Marotta e Ausilio a caccia del sostituto, con le quotazioni di Hector Bellerin in ascesa come riporta La Gazzetta dello Sport. ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 giugno 2021)nelle prossime ore sarà ufficializzato dal PSG. Inter a caccia del sostituto: in ascesa le quotazioni diManca solo l’ufficialità per l’addio all’Inter di Achraf. Nelle prossime ore il laterale marocchino volerà a Parigi per sostenere le visite mediche e firmare un contratto quinquennale da 10 milioni di euro con il Paris Saint-Germain. Nelle casse dei nerazzurri finiranno circa 70 milioni, bonus compresi, con il giocatore classe ’98 che lascerà dopo una sola stagione Milano. Marotta e Ausilio a caccia del sostituto, con le quotazioni di Hectorin ascesa come riporta La Gazzetta dello Sport. ...

