GTA 6 | il punto della situazione da un noto insider e leaker

(Di lunedì 28 giugno 2021) Sono tantissimi i rumor su GTA 6. La saga di Grand Theft Auto nel corso delle generazioni ha sempre attirato un grandissimo numero di appassionati ed ilTom Henderson con un video ha fatto ilsu uscita, ambientazione, personaggi e tutti gli altri rumor riguardanti il prossimo capitoloserie targata Rockstar Games. A quanto pare il nuovo GTA sarà ambientato a Vice City dei giorni nostri con Rockstar Games che vorrebbe avere la massima libertà creativa per i DLC e le espansioni di GTA Online, da qui la decisione di non ambientare il gioco nel passato. Secondo quanto riportato la mappa ...

Ultime Notizie dalla rete : GTA punto

L'insider ha anche avuto modo di parlare della possibile data di lancio di6 , che a quanto ... potrebbe diventare il nuovo fenomeno dell'intrattenimento videoludico, alche dovrebbe essere ...E poi via in mezzo ai tavoli dei fortunati possessori delle prime Giuliae GTAM che sulla pista ... moltissime esposte nel museo adiacente che rappresenta undi culto per chi ama le ...Il noto leaker Tom Henderson ha fatto il punto su GTA 6 con un interessante video in cui discute di uscita, reveal ambientazione, personaggi e gli altri rumor.. GTA 6 è protagonista del nuovo video pu ...Un noto insider ha "confermato" quale sarà l'ambientazione di GTA 6, svelando anche che ci dovrebbe essere una protagonista femminile.