Grosseto | cede piattaforma durante lavori al distributore | due operai feriti

(Di lunedì 28 giugno 2021) Paura in via Bulgaria a, dove duesono rimastimentre stavano eseguendo alcuni interventi alla tettoia di un. I due stavano intervendo sulla parte interna della ...

Le due persone, due uomini di 51 e 40 anni , sono state immediatamente soccorse e trasportate all'ospedale Misericordia di. Erano entrambi in codice giallo, con diverse ferite ma non in ...una piattaforma durante lavori al distributore: due feriti / ...Sono finiti al pronto soccorso i due operai precipitati dal loro cestello mentre stavano cambiando delle lampadine di un'insegna in un distributore di ...Grosseto, 28 giugno 2021 - Paura in via Bulgaria a Grosseto, dove due operai sono rimasti feriti mentre stavano eseguendo alcuni interventi alla tettoia di un distributore. I due stavano intervendo su ...