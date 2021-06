Grillo - Conte | parla l' ex premier che vuole ' mani libere'

(Di lunedì 28 giugno 2021) E adesso il leader in pectore del moVimento chiarisce posizione e condizioni per guidare il M5s mentrenon è più a Roma SEGUI SPECIALE TG ...

...dei Cinquestelle vuole tenersi un margine di manovra chenon vuole accettare. E adesso il leader in pectore del moVimento chiarisce posizione e condizioni per guidare il M5s mentrenon è ...Il Movimento 5 Stelle, lacerato dalla lite, avrebbe il 17,2%; staccata al 6,8% Forza Italia che mira ormai apertamente a una formazione unica di Centrodestra. Sotto il 3% le altre ...Figurarsi se si tratta di Giuseppe Conte, al quale sta garantendo una nuova vita politica affidandogli chiavi in mano la sua creatura. Quando arriva il giorno del nuovo Statuto, l ...Nell'ultimo sondaggio Demopolis sulle preferenze dei cittadini Lega e Forza Italia sono a testa a testa, staccati di un solo punto dal Pd. A poca distanza anche i Cinque Stelle lacerati dalla lite Gri ...