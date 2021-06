Grey’s Anatomy 17, anticipazioni ultimo episodio di martedì 29 giugno su Fox (Di lunedì 28 giugno 2021) Qualcuno mi ha salvato la vita stasera (Someone Saved My Life Tonight) è il season finale della diciassettesima stagione di Grey’s Anatomy, nel quale vedremo Meredith tornare su una spiaggia baciata dal sole, ma questa volta non si tratta di sogno: la nostra protagonista è finalmente guarita ma, prima di arrivare a questa scena, la strada è ancora lunga e in questo episodio faremo un viaggio lungo un anno (da aprile 2020 ad aprile 2021)! Leggi anche: Fiction MASANTONIO, la seconda puntata cambia giorno. Ecco quando va in onda Grey’s Anatomy 17: anticipazioni ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 28 giugno 2021) Qualcuno mi ha salvato la vita stasera (Someone Saved My Life Tonight) è il season finale della diciassettesima stagione di, nel quale vedremo Meredith tornare su una spiaggia baciata dal sole, ma questa volta non si tratta di sogno: la nostra protagonista è finalmente guarita ma, prima di arrivare a questa scena, la strada è ancora lunga e in questofaremo un viaggio lungo un anno (da aprile 2020 ad aprile 2021)! Leggi anche: Fiction MASANTONIO, la seconda puntata cambia giorno. Ecco quando va in onda17:...

