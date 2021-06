Grecia, il governo dà un voucher da 150 euro ai chi tra i 18 e i 25 anni si vaccina contro il Covid (Di lunedì 28 giugno 2021) L’obiettivo del primo ministro Kyriakos Mitsotakis è di arrivare al 60% della popolazione vaccinata entro la fine di luglio e per farlo è necessario convincere i giovani a farsi somministrare il siero anti-Covid. Così il governo greco ha deciso di stanziare 141 milioni di euro e “premiare” con 150 euro a partire dal 15 luglio chi tra i 18 e i 25 anni deciderà di sottoporsi all’inoculazione. Si tratta di una misura che interessa quasi un milione di greci, esattamente 940mila persone che rientrano in questo gruppo di età. In realtà, non verranno consegnati i contanti ai giovani ma un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) L’obiettivo del primo ministro Kyriakos Mitsotakis è di arrivare al 60% della popolazioneta entro la fine di luglio e per farlo è necessario convincere i giovani a farsi somministrare il siero anti-. Così ilgreco ha deciso di stanziare 141 milioni die “premiare” con 150a partire dal 15 luglio chi tra i 18 e i 25deciderà di sottoporsi all’inoculazione. Si tratta di una misura che interessa quasi un milione di greci, esattamente 940mila persone che rientrano in questo gruppo di età. In realtà, non verranno consegnati i contanti ai giovani ma un ...

Advertising

ultimenews24 : La Grecia si prepara al ritorno del turismo per l'estate del 2021 con una singolare misura contro il Covid. Il gove… - mariana80024548 : RT @AhiMaria1: ??Aggiornamenti VIAGGI Vaccino Free. GRECIA: BASTA anche 1 TAMPONE Rapido. Info sul sito del Governo Greco. - Antonel86499701 : Con il PNNR l'Italia viene praticamente commissariata. Che affarone... Non ci daranno i soldi se non faremo come di… - Vince08440165 : RT @gzibordi: in Grecia se un giovane sotto i 25 anni si vaccina, il governo gli da 150 euro - Annamar35486740 : RT @gzibordi: in Grecia se un giovane sotto i 25 anni si vaccina, il governo gli da 150 euro -