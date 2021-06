Grande Fratello Vip, anticipazioni: nel cast tre Sorelle iraniane (Di lunedì 28 giugno 2021) Si vocifera che nel cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip potrebbero approdare 3 Sorelle iraniane, giocando come unico concorrente. Leggi su comingsoon (Di lunedì 28 giugno 2021) Si vocifera che neldella sesta edizione delVip potrebbero approdare 3, giocando come unico concorrente.

Advertising

VanityFairIt : Dopo essere entrato nel mondo dello spettacolo come «velino» e aver trovato l'amore al «Grande Fratello Vip» con Gi… - davidemaggio : #BOOM! Ciacci ha talmente detto addio alla tv che ha appena fatto il provino per il GF VIP ?????? - GianniErrera : @InMonsterland I tre che hai citato(Calà, Bonolis, Venier) almeno sono diventati famosi per le loro capacità, anche… - PaoloBorg : RT @brunasaracco: Il #casalino che fu. Il Grande Fratello non bastava. Ora ne arriva una nuova. Ma visto che il Conte è decaduto e i 5cosi… - danieledv79 : RT @brunasaracco: Il #casalino che fu. Il Grande Fratello non bastava. Ora ne arriva una nuova. Ma visto che il Conte è decaduto e i 5cosi… -