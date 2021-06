Grande Fratello Vip 6: tre sorelle di origine iraniana potrebbero far parte del cast (Di lunedì 28 giugno 2021) A metà settembre tornerà il Grande Fratello Vip, che intratterrà i telespettatori con una nuova edizione in cui ci saranno sicuramente nuove sorprese, soprattutto per quanto riguarda i concorrenti. A quanto pare il direttore del magazine 'Nuovo' ha ricevuto una soffiata da fonti molto affidabili, in merito al cast del GF Vip 6. Secondo quanto rivelato da Riccardo Signoretti sul suo profilo Instagram, gli autori della sesta edizione del Grande Fratello Vip avrebbero puntato gli occhi su tre sorelle iraniane. Non si conosce ancora la loro identità; tuttavia quello che si sa è che si tratta ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 28 giugno 2021) A metà settembre tornerà ilVip, che intratterrà i telespettatori con una nuova edizione in cui ci saranno sicuramente nuove sorprese, soprattutto per quanto riguarda i concorrenti. A quanto pare il direttore del magazine 'Nuovo' ha ricevuto una soffiata da fonti molto affidabili, in merito aldel GF Vip 6. Secondo quanto rivelato da Riccardo Signoretti sul suo profilo Instagram, gli autori della sesta edizione delVip avrebbero puntato gli occhi su treiraniane. Non si conosce ancora la loro identità; tuttavia quello che si sa è che si tratta ...

Advertising

VanityFairIt : Dopo essere entrato nel mondo dello spettacolo come «velino» e aver trovato l'amore al «Grande Fratello Vip» con Gi… - davidemaggio : #BOOM! Ciacci ha talmente detto addio alla tv che ha appena fatto il provino per il GF VIP ?????? - goddessdeluca : Sì lo è, fratello. Io sono più grande di te, tu sei ancora piccolo. - vrgniia : @annaalessandri9 sembra il fratello di due anni più piccolo di iannone, io ero convinta fosse più grande - FedeCarbs : RT @chefoss: Ciao @chiellini, so che sei impegnato con la Nazionale ma mio fratello @alfex46 sta per sposarsi ed è un tuo grande ammiratore… -