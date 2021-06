Grande Fratello Vip 6 | smentiti alcuni nomi | slittati ad un nuovo reality altri

Leggi su biccy

(Di lunedì 28 giugno 2021) AlVip 6 vogliono partecipare davvero in tanti ed Alfonso Signorini, per la prima volta, ha fra le mani dozzine di vip che vogliono entrare nella Casa più spiata d’Italia. Fra i tantitrapelati nel corso delle ultime settimane, molti – per un motivo o per un altro – non sarebbero stati confermati. Il primo è quello del nuotatore Alex Di Giorgio che sarebbe dovuto entrare nel corso della quinta edizione. “Ciao ragazzi, forse è giunto il momento di fare un po’ di chiarezza dopo tutti questi giorni. Oggi sarebbe dovuta iniziare la mia quarantena per partecipare al programma, ma purtroppo per motivi personali e lavorativi ...