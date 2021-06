Grande Fratello Vip 6, le fake sui nomi del cast: ecco chi ci sarà (Di lunedì 28 giugno 2021) ecco chi non prenderà parte al programma condotto da Alfonso Signorini e chi invece pare abbia già sostenuto il provino A settembre riparte il Grande Fratello Vip. Anche l’edizione numero sei del reality di canale 5 sarà condotta da Alfonso Signorini. In studio con lui potrebbero esserci Sonia Bruganelli e Adriana Volpe in veste di opinioniste. Infatti mentre Antonella Elia pare non sia stata confermata, Pupo ha altri progetti lavorativi in ambito musicale, quindi ha dovuto dire no a Signorini e non sarà presente in questa nuova edizione. ecco cosa aveva spiegato in un’intervista qualche ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 28 giugno 2021)chi non prenderà parte al programma condotto da Alfonso Signorini e chi invece pare abbia già sostenuto il provino A settembre riparte ilVip. Anche l’edizione numero sei del reality di canale 5condotta da Alfonso Signorini. In studio con lui potrebbero esserci Sonia Bruganelli e Adriana Volpe in veste di opinioniste. Infatti mentre Antonella Elia pare non sia stata confermata, Pupo ha altri progetti lavorativi in ambito musicale, quindi ha dovuto dire no a Signorini e nonpresente in questa nuova edizione.cosa aveva spiegato in un’intervista qualche ...

Advertising

VanityFairIt : Dopo essere entrato nel mondo dello spettacolo come «velino» e aver trovato l'amore al «Grande Fratello Vip» con Gi… - davidemaggio : #BOOM! Ciacci ha talmente detto addio alla tv che ha appena fatto il provino per il GF VIP ?????? - vrgniia : @annaalessandri9 sembra il fratello di due anni più piccolo di iannone, io ero convinta fosse più grande - FedeCarbs : RT @chefoss: Ciao @chiellini, so che sei impegnato con la Nazionale ma mio fratello @alfex46 sta per sposarsi ed è un tuo grande ammiratore… - FabioAbatemarco : RT @chefoss: Ciao @chiellini, so che sei impegnato con la Nazionale ma mio fratello @alfex46 sta per sposarsi ed è un tuo grande ammiratore… -