Grand Hotel anticipazioni finale: nella busta il mistero del figlio illegittimo erede di tutto (Di lunedì 28 giugno 2021) Ci stiamo ormai avvicinando al gran finale della prima stagione di Grand Hotel. L’ultima puntata della serie spagnola scelta da Mediaset per l’estate di Canale 5 dovrebbe andare in onda il 7 luglio ( se ci saranno dei cambiamenti, vi daremo poi tutte le news del caso). Ma il pubblico che si sta appassionando alle vicende dei protagonisti di Grand Hotel continua a cercare le risposte alle tante domande che le prime puntate della serie hanno sollevato. Non sappiamo ancora chi abbia ucciso Cristina, la sorella di Julio e soprattutto non sappiamo che cosa la cameriera avesse scoperto. La ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 28 giugno 2021) Ci stiamo ormai avvicinando al grandella prima stagione di. L’ultima puntata della serie spagnola scelta da Mediaset per l’estate di Canale 5 dovrebbe andare in onda il 7 luglio ( se ci saranno dei cambiamenti, vi daremo poi tutte le news del caso). Ma il pubblico che si sta appassionando alle vicende dei protagonisti dicontinua a cercare le risposte alle tante domande che le prime puntate della serie hanno sollevato. Non sappiamo ancora chi abbia ucciso Cristina, la sorella di Julio e sopratnon sappiamo che cosa la cameriera avesse scoperto. La ...

