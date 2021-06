Granblue Fantasy: Versus, vendite a 500.000 copie, nuovo DLC con Seox – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 28 giugno 2021) Granblue Fantasy: Versus continua la sua progressione: con il raggiungimento di 500.000 copie vendute, Cygames e Arc System Works annunciato il DLC con Seox.. Granblue Fantasy: Versus continua ad andare piuttosto bene sul mercato, considerando che il genere picchiaduro è un ambito piuttosto difficile in cui affermarsi per un titolo nuovo, avendo raggiunto le 500.000 copie vendute, annunciate con un nuovo DLC dedicato a Seox. Il nuovo DLC è previsto arrivare il 13 luglio ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 28 giugno 2021)continua la sua progressione: con il raggiungimento di 500.000vendute, Cygames e Arc System Works annunciato il DLC con..continua ad andare piuttosto bene sul mercato, considerando che il genere picchiaduro è un ambito piuttosto difficile in cui affermarsi per un titolo, avendo raggiunto le 500.000vendute, annunciate con unDLC dedicato a. IlDLC è previsto arrivare il 13 luglio ...

Advertising

GameIndustry_IT : Granblue Fantasy: Versus - In arrivo nuovo personaggio DLC nel roster - AkibaGamers : #Cygames e #ARCSYSTEMWORKS svelano la data di uscita del combattente #DLC Seox del picchiaduro #GRANBLUEFANTASY Ver… - zazoomblog : Granblue Fantasy: Versus – Trailer del DLC di SeoxVideogiochi per PC e console - zazoomblog : Granblue Fantasy: Versus – Trailer del DLC di SeoxVideogiochi per PC e console - infoitscienza : Granblue Fantasy: Versus – Trailer del DLC di SeoxVideogiochi per PC e console | -