Gp Apuane | Omar Bouamer brilla agli assoluti in pista di Rovereto

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Apuane Omar

LA NAZIONE

Ancora una prestazione di rilievo per il campione toscano di crossBouamer nel campionato italiano assoluto individuale nei 5000 metri di Rovereto. L'atleta del GP Parco AlpiTeam Ecoverde, dopo aver fatto registrare nell'ultimo mese i suoi personali nei ...Bouamer (GP Parco Alpi) è invece stato impegnato nella gara dei 5000 metri dove ha concluso 21esimo nel tempo di 14'32"89. Due prove di squadra, ancora con Calvesi protagonista, con le ...CASTELNUOVO. Settimana che profuma di normalità con il ritorno a molti appuntamenti sportivi, dove il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde ha risposto presente come sempre. A Sesto Fiorentino, al meetin ...Castelnuovo di Garfagnana (LUcca), 22 giugno 2021 - Settimana interessante per il Gp Parco Alpi Apuane. Giovedì 17 Giugno, a Sesto Fiorentino, al meeting in pista sui 5000 metri, ottime prove per Dari ...