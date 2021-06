Governo Draghi verso un nuovo taglio delle tasse | ecco quali

(Di lunedì 28 giugno 2021) Il Parlamento dovrebbe presto approvare il documento studiato dalper ildi varie micro-che contribuiscono a rendere più complicato il sistema tributario. Vediamosono. Credit: PixabayNon solo sussidi e incentivi. Ilè al lavoro anche per dare una decisa sforbiciata alle centinaia diche gravano ogni anno sui portafogli degli italiani. Come reso noto da La Repubblica, il presidente del Consiglio Marioe il ministro del Tesoro Daniele Franco, con il benestare di tutti i partiti, sono pronti a dare un ...

C'è anche la cancellazione di tributi minori tra le proposte avanzate dal Parlamento a Palazzo Chigi per la riforma fiscale . Nella bozza del documento da affidare il 30 giugno alla misura è stata inserita nel paragrafo dedicato alla semplificazione e alla certezza delle regole con l'obiettivo di eliminare " micro prelievi " (imposte, tasse, diritti) erariali e ...