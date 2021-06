Gorle | si ribalta il muletto e un autista di 49 anni rimane sotto le travi | è grave

Advertising

webecodibergamo : Gorle, auto si ribalta e rimane appoggiata sul fianco: 23enne illeso - Foto -

Ultime Notizie dalla rete : Gorle ribalta

BergamoNews.it

I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo sono intervenuti sul posto e dopo aver liberato la vittima da sotto il ferro lo hanno affidato ai sanitari che lo hanno trasportato in ospedale in codice ...I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo sono intervenuti sul posto e dopo aver liberato la vittima da sotto il ferro lo hanno affidato ai sanitari che lo hanno trasportato in ospedale in codice ...Ennesimo infortunio sul lavoro nella Bergamasca, a Gorle: dalle prime informazioni raccolte, in via Maestri del lavoro in un’officina meccanica, un uomo è rimasto ferito dal fe ...Per evitare l’impatto con un suv che ha svoltato improvvisamente su via dei Bersaglieri dallo stop di via Nosside, un ragazzo di 23 anni alla guida di un Alfa Romeo Giulietta ha sterzato a destra anda ...