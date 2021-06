Golf: Giulia Molinaro entra in top 100 nel ranking mondiale femminile dopo il terzo posto al Women’s PGA Championship 2021 (Di lunedì 28 giugno 2021) Per Giulia Molinaro le soddisfazioni non finiscono con il terzo posto al KPMG Women’s PGA Championship, prima sua grande soddisfazione in un Major nella carriera. L’italiana, infatti, può festeggiare l’ingresso tra le migliori 100 giocatrici del mondo nei Women’s World Golf rankings, noti anche come Rolex rankings, in una parola la classifica mondiale femminile. Il suo balzo è di quelli realmente importanti: sono infatti 182 le posizioni guadagnate dalla nativa di Camposampiero, che balza ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 giugno 2021) Perle soddisfazioni non finiscono con ilal KPMGPGA, prima sua grande soddisfazione in un Major nella carriera. L’italiana, infatti, può festeggiare l’ingresso tra le migliori 100 giocatrici del mondo neiWorlds, noti anche come Rolexs, in una parola la classifica. Il suo balzo è di quelli realmente importanti: sono infatti 182 le posizioni guadagnate dalla nativa di Camposampiero, che balza ...

Advertising

OA_Sport : Giulia Molinaro riporta un pezzo d'Italia all'interno delle prime 100 posizioni del ranking mondiale di golf femmin… - TennisWorlden : Giulia Molinaro makes Italy dream in Georgia - SaverioCuppari : RT @repubblica: Golf, sopresa negli Stati Uniti: spettacolo e terzo posto per Giulia Molinaro - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Golf, sopresa negli Stati Uniti: spettacolo e terzo posto per Giulia Molinaro - repubblica : Golf, sopresa negli Stati Uniti: spettacolo e terzo posto per Giulia Molinaro -