Gli sponsor cinesi si sono presi un posto al sole agli Europei

(Di lunedì 28 giugno 2021) (Foto: LaPresse)Prestigio globale, visibilità ampia e immediata, appeal su nuovi mercati da esplorare: le aziendesaltano sul palcoscenico degliper potenziare il proprio marketing.quattro le compagnie del Dragone che stanno supportando la competizione, in corso tra l’11 giugno e l’11 luglio e posticipata di un anno causa Covid-19, posizionando i propri marchi (tutti del mondo tech) sui cartelloni pubblicitari a bordo campo o sui pannelli di sfondo usati nelle interviste di calciatori, e allenatori. TikTok (ufficiale), Alipay e Vivo seguono così l’esempio di HiSense, prima compagnia cinese in ...

Advertising

rubio_chef : Se criticare è complottismo, dubitare è negazionismo, invitare al confronto è istigazione all’odio, l’esigere spieg… - Julienne_56 : @a_MenteLibera @Lanostratv_it @sautieri @Rai1 Infatti gli anziani di casa mi hanno chiesto di cambiare canale dopo… - JFSebastian146 : RT @PaoloBersani: @riotta @Vivo_Azzurro @figc @raisport @dsportiva @mediasettgcom24 @gazzetta_it @rainews @acqua_lete @deliveroo_italy #Ma… - PaoloBersani : RT @PaoloBersani: @Corriere @Vivo_Azzurro @figc @raisport @dsportiva @mediasettgcom24 @gazzetta_it @rainews #Chiellini è l'espressione de… - PaoloBersani : RT @PaoloBersani: @Corriere @figc @Agenzia_Ansa @Adnkronos @corsport @vivoazzurro @tgla7 @tg1rai @skysport @acqua_lete @eni @lidlitalia #Ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli sponsor

Brescia Oggi

Il prezzo sarà di 1.999 dollari ma perearly birds il costruttore sconterà la sua due ruote a ... 2 condivisioni Condividi Tweet Redazione Notizie Relazionate Bici ElettricaPininfarina: in ...... ha aggiunto il ministro Speranza a chiha chiesto se coneffetti della variante Delta cambieranno le modalità per accedere al 'green pass'. . lc/sat/red 28 - Giu - 21 12:29La splendida Corvara e le maestose Dolomiti sono da sempre nel cuore della famiglia Rana, che rinnova per il decimo anno la partnership con l’affermata compet ...26 Giugno 2021 12:22. Taormina Film Fest, Fallanca (già Direttore di Produzione): “Tutto fuorché un festival internazionale, la confusa ricerca di un’identità”. Il Taormina Film Fest fa discutere. O c ...